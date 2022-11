Scritte fasciste sui muri in centro, blitz in case militanti Casapound Padova

La notte del 28 ottobre scorso, nel centro storico di Padova, comparvero numerose scritte con vernice spray di matrice neofascista. In particolare, in una di queste, '100 Anni di fascismo 1922 -2022', si faceva chiaramente riferimento al centenario della marcia su Roma. Nelle prime ore di questa mattina la Digos della Questura di Padova ha eseguito cinque perquisizioni personali e domiciliari a carico di altrettanti militanti del movimento di estrema destra Casapound. Le indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore Sergio Dini, sono state avviate dopo la scoperta delle scritte lungo il muro perimetrale della facoltà di Scienze Politiche in via del Santo, all’Istituto scolastico 'Nievo' in via Barbarigo e in altre vie del centro storico.

Le persone perquisite, tutti ragazzi tra i venti e trenta anni residenti in provincia, sono indagate per apologia di fascismo e danneggiamento aggravato. Sequestrati, oltre ai vestiti e ai caschi utilizzati, anche una mazza da baseball, un passamontagna, numerosissimi fumogeni e torce illuminanti, una bandiera nazista e una della Repubblica Sociale, riviste e altro materiale di propaganda.