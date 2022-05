Scudetto Milan, La Russa: "Regalo Inter, ci vediamo prossimo anno"

"Sono stati bravi, hanno approfittato dell'occasione". Ignazio La Russa, tifoso dell'Inter, commenta così all'Adnkronos la vittoria dello Scudetto del Milan pochi minuti dopo il successo decisivo ottenuto dai rossoneri contro il Sassuolo, squadra che "ha fatto fare al Milan più gol di quanti ne abbia mai fatti nelle ultime partite", sottolinea.

"Adesso gli abbiamo fatto un regalo, da Natale non gli regaliamo più niente", assicura il senatore. "Pazienza, il Milan ha fatto un bel campionato, al di sopra dei suoi meriti. Noi non abbiamo fatto i punti che questa Inter era in grado di fare. E' quello che poteva raccogliere. Loro hanno fatto i punti che si meritavano, noi meno punti di quelli che potevamo fare".