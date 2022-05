Scudetto Milan, Pioli: "Ho allenato un gruppo eccezionale"

"Ho allenato un gruppo eccezionale che è andato sopra a tutti e a tutto, credendo esclusivamente in ciò che si faceva". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli all'indomani della vittoria dello scudetto 2022. "Ora godiamoci la vittoria, la crescita di questi giocatori - aggiunge Pioli a Sport Mediaset - La Champions l'abbiamo assaggiata e sappiamo quanto è dura, ma siamo il Milan e vogliamo essere competitivi sia in Italia che in Europa".

"C'ho creduto dall'inizio, ma non solo io. Se ci crede solo un dirigente i risultati non arrivano, lo hanno fatto anche i ragazzi e l'allenatore: sono stati bravi" dice a Sport Mediaset il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini. "L'idea iniziale era quella di non dire niente ma partire con l'intenzione di vincere il campionato - aggiunge - Se ci avessimo creduto meno forse avremmo perso qualche punto che non ci avrebbe permesso di essere qua".