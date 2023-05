Scudetto Napoli e tweet Juve, il 'caso' in Parlamento

Il Napoli vince lo scudetto, la Juve fa i complimenti con un pizzico di velenosa ironia e il tema arriva in Parlamento. Il messaggio del club bianconero, che negli anni dei 9 titoli consecutivi raramente ha ricevuto le congratulazioni dei rivali, non passa inosservato. "Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci - twitta la Juve: congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto".

''Quello che mi stupisce è la mancanza di stile...'', dice l'ex ministro Gaetano Quagliariello, presidente del Club Napoli Parlamento, sorpreso dal tweet bianconero. ''E' evidente -sottolinea all'Adnkronos Quagliariello- che ci siano stati sfottò da una parte e dall'altra, che si sono ripetuti in questi 33 anni, talvolta superando anche i limiti. Ma quando si fanno gli auguri, si fanno e basta... Non è stata una bella cosa da parte della società bianconera: non fai gli auguri -avverte Quagliariello- e poi dà un calcetto alle spalle...''.

''Faccio i complimenti al Napoli per aver vinto meritatamente lo scudetto. Ma ritengo che la Juventus abbia legittimamente il diritto di dire qualche parola in più perchè l'espressione che suona come accusa lo 'scudetto degli onesti', evidentemente rivolta ai titoli vinti dalla Juve in passato, non è stato un bel messaggio...'', dice l'avvocato Maurizio Paniz, ex parlamentare Pdl e attuale presidente dello Juventus Club Montecitorio, difendendo il tweet della Vecchia Signora. Paniz non lo cita direttamente ma si riferisce alle recenti parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che ha parlato di ''scudetto dell’onestà'' rispetto ad altri) inasprendo i rapporti con i vertici e i tifosi della Vecchia Signora.