Scudetto Napoli, Spalletti: "Futuro? Parlerà la società"

Il futuro di Luciano Spalletti? Ne parlerà il Napoli. L'allenatore dei campioni d'Italia glissa quando si parla della prossima stagione. "Fare riunione nei ristoranti di Napoli è difficile, hai sempre la bocca piena di cose buonissime... Quello che è venuto fuori dalla cena di ieri sera è tutto molto chiaro ma i dettagli è giusto che li esponga la società quando lo riterrà opportuno. Non posso passare davanti alla società. Ne parlerà il club quando vorrà, è corretto così. Io continuo a lavorare", dice Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza, in merito al suo rinnovo di contratto.

"Quando è maturata la consapevolezza che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto? Ci sono tanti momenti, ma c'era quell'obiettivo sin da quando sono arrivato", afferma. "Le allusioni che fate sul fatto che io non ci credevo non mi stanno bene e reagirò su quello -prosegue il tecnico toscano-. Quando mi avete chiesto se mi piaceva la squadra costruita io ho sempre risposto sì, conservo ancora gli articoli di giornale. Nel percorso c'è il campionato, ma anche tutti i timori iniziali che la squadra ha superato. La mentalità vincente si costruisce dall'inizio nel parlare, nell'allenarsi, nel frequentare l'ambiente, nelle riunioni, nello scrivere delle cose nella palestra".