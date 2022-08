"Non ci sono risorse in decreto Aiuti bis"

Anief in piazza oggi a Roma. "Il governo dimentica che anche la scuola è una priorità del Paese. Nel decreto Aiuti bis non ci sono risorse per la scuola" dice all'Adnkronos/Labitalia Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief, in occasione della manifestazione. "Vogliamo - sottolinea - che la scuola sia messa al centro anche a questa fine di legislatura, vogliamo delle modifiche immediate ed urgenti per aiutare anche la scuola".