Scuola, Antonelli (Cts): "Misure diverse in base a circolazione virus"

"Il prof Miozzo, nostro coordinatore, è sempre stato favorevole, con il rispetto di protocolli rigidi e accurati, all'apertura delle scuole. Però è anche logico che si debba valutare con attenzione qual è l'evolversi della curva epidemiologica e con realismo, vedendo i dati, applicare misure diversificate a seconda della circolazione del virus". Lo ha spiegato a 'Buongiorno' su Sky Tg24 Massimo Antonelli, direttore dell'Unità di Anestesia e rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma, componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l'emergenza Covid-19.



"Il consiglio che abbiamo fornito come Cts è questo", ha ricordato: "Va bene tenere le scuole aperte nelle zone gialle, ma bisogna vedere anche come circola il virus in queste zone". E "tenere presente che noi idealmente vorremmo arrivare al minor numero di casi per 100mila abitanti nei 7 giorni, ma se questo dato è molto alto bisogna prendere in considerazione l'eventualità, per zone specifiche - ha ribadito l'esperto - di comportamenti diversi, con maggiore didattica in remoto. Dipende dalla curva epidemiologica e dalle decisioni che, in ragione della circolazione del virus, possono valutare anche gli amministratori locali. La situazione non è identica in tutto il Paese".