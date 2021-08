Scuola, Azzolina: "Mia colpa aver vinto un concorso, studiando"

''Sono state scritte una valanga di stupidaggini. La mia colpa è quella di aver vinto un concorso, di far parte di un gruppo di politici che malgrado la politica ama studiare e ama migliorarsi. Per vincere un concorso basta studiare, non servono raccomandazioni, basta studiare ed è quello che faccio da una vita''. Lo ha detto l'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, in diretta Facebook, in merito alle polemiche sul concorso vinto da dirigente scolastico.

''Giornalisti in malafede e politici senza scrupoli hanno portato ad un mix di indecenze, cattiverie e bufale. Sono qui per smentirle''.