Più di nove classi su dieci in presenza in Italia

Quasi tutte le classi sono in presenza in Italia nonostante l'emergenza Covid. "Ad oggi abbiamo il 93,4% delle classi in presenza, di cui 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza. Classi totalmente a distanza sono il 6,6%" dice il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi nel corso dell'audizione in Commissione Cultura alla Camera sull'organizzazione delle attività scolastiche nell’attuale contesto di pandemia di Covid-19.