Scuola Campania, De Luca chiude asili, elementari e medie: ordinanza

Non solo le scuole elementari e medie. In Campania resteranno chiusi anche nidi e scuole per l'infanzia. Lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca e in corso di pubblicazione. Oggi, nel corso della sua consueta diretta Facebook del venerdì, De Luca aveva anticipato l'intenzione di rinviare a fine gennaio la riapertura per le scuole elementari e medie. L'ordinanza prevede quindi fino al 29 gennaio "la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera) e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado".

Nell'ordinanza si sottolinea che "resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali".