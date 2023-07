Scuola: Coghe (Pro Vita), ‘Giovani sfiduciati da questa, invece è luogo dove costruire futuro

“Stiamo vivendo da circa 15 anni un’emergenza educativa che può rappresentare per i nostri ragazzi un’occasione per ripartire. Un problema che può essere risolto, mostrando ai giovani il bello della vita. I ragazzi non vedono la scuola come un luogo dove costruire il futuro perché sono sfiduciati”. Lo ha detto Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, a margine del convegno dal titolo: Dall’emergenza all’alleanza educativa. Liberare l’energia dei giovani italiani da trappole, disagi e dipendenze, tenutosi a Roma presso la Sala del Refettorio della Camera dei deputati.