Scuola e Covid, Bianchi: "Dad? Solo per classi con contagi"

Scuola e Covid, è ancora rischio Dad? "E' scritto chiaramente nel decreto del 6 agosto, il 111: se in un istituto si certifica un focolaio, si isola l’istituto. Se il contagio è in una classe, si isola la classe. Non vedremo più intere Regioni con i plessi chiusi per il Covid. Abbiamo scelto un approccio strutturale per non tornare più in Dad. La scuola sarà l’ultima cosa che chiuderà nel Paese". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a Repubblica. Sulla possibilità di togliere le mascherine il ministro ha poi spiegato: "Lavoriamo per una nuova normalità e daremo segnali importanti in questo senso. Partiamo con l'anno e poi lo faremo, stiamo lavorando alle linee guida".