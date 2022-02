Scuola e covid, Cts: "Ok autosorveglianza per guariti e vaccinati"

In caso di contatto con positivi covid a scuola, sì all'autosorveglianza per i vaccinati e i guariti da non più di 120 giorni e alla riduzione a cinque giorni della quarantena per i non vaccinati. E' il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico (Cts), a quanto apprende l'Adnkronos, nel corso della riunione di oggi sulla gestione dei casi Covid a scuola. Le nuove misure riguarderebbero tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari in su, escluse quindi le scuole materne.