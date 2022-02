Scuola e covid, da Lega non vota dl: "Discriminazione tra bimbi vaccinati e non"

Approvato in Cdm il decreto con le nuove misure anti-covid per la scuola e sulla durata del green pass, ma la Lega non vota. “Pur condividendo le misure di apertura contenute nel decreto approvato oggi in Cdm, in coscienza non potevamo approvare la discriminazione tra bambini vaccinati e non vaccinati. I dati ci dicono, per fortuna, che i contagi scendono quotidianamente e nostro dovere è lavorare con determinazione alle questioni concrete per risolvere i problemi del Paese". Così i ministri della Lega, Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia ed Erika Stefani dopo il via del Cdm libera al decreto.