Scuola e covid, Galli: "Comprendo disagio studenti, confusione evidente"

Covid e scuola? "Comprendo il disagio degli studenti. In linea generale sono d'accordo su fatto che a scuola le cose sono confuse sul fronte della gestione del Covid. E' assolutamente comprensibile, quindi, che ci sia un atteggiamento almeno 'infastidito' da parte dei ragazzi". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Massimo Galli, ex direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, a commento delle parole dell'ex coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, che in merito alle proteste degli studenti ha ammesso: "Se avessi 50 anni di meno scenderei in piazza anch'io".

"Non conosco nel dettaglio le rivendicazioni degli studenti, ma la confusione sulla scuola è evidente", ha aggiunto Galli, ricordando che probabilmente, però, "ho una visione più restrittiva del Governo sulle regole a scuola. E sono convinto - ha sottolineato - che avremmo avuto meno guai se avessimo applicato prima indicazioni più decise".

Sull'estensione del certificato verde anche nei mesi estivi, spiega quindi Galli, "prolungare il sistema del Green pass vuol dire semplicemente prendere le debite precauzioni fino a che non potremo dichiarare finita la pandemia. Mi sembra ragionevole che questo strumento possa essere mantenuto fino a che non saremo in maggior sicurezza. Credo che si debba valutare prima cosa succederà in autunno".

"Si tratta di un sistema di cautela - osserva - su cui, come per tutte le misure, si potrà tornare nel tempo. Se prima di smantellarlo qualcuno prende posizione di tutela, io, che da tempo mi sono iscritto al partito della cautela, lo valuto positivamente. Speriamo tutti che la pandemia sia finita, ma non siamo certi che lo sia davvero né di quello che succederà in autunno. Credo che anche per le vacanze estive questo strumento possa rassicurare".