Scuola e Covid, "piano riaperture inadeguato"

Il tema della riapertura in sicurezza delle scuole "nel vortice della campagna elettorale non ha ricevuto l'attenzione necessaria. Il piano predisposto per l'anno scolastico 2022-23 appare inadeguato". Così Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe che parla di "raccomandazioni spesso generiche e di eccessive responsabilità scaricate sulle scuole, prive delle necessarie risorse e competenze sanitarie". "Il rischio - dice - è quello di un impatto rilevante sulla circolazione virale e sulla salute pubblica, ma anche sui giorni di scuola perduti".