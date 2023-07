Scuola, Frassinetti (FdI): "Governo promuove testimonianze contro droghe negli istituti"

“I giovani di oggi, a causa delle nuove tecnologie e della trasformazione digitale, sono sempre sui social e diventa per questo importante promuovere eventi comunitari e sportivi”. Così il Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Paola Frassinetti, a margine del convegno dal titolo 'Dall’emergenza all’alleanza educativa. Liberare l’energia dei giovani italiani da trappole, disagi e dipendenze', tenutosi a Roma presso la Sala del Refettorio della Camera dei deputati.

“Il governo sta promuovendo politiche contro le droghe attraverso l’insegnamento di educazione civica nelle scuole. Importanti sono le testimonianze di giovani che sono rimasti rovinati dall’abuso di alcol e dall’eccesso degli stupefacenti”, ha continuato.

“Il governo riconosce la libertà individuale di perseguire le proprie scelte sessuali, ma ci sono dei punti fermi su cui non fa alcun passo indietro come quella sulla famiglia tradizionale e quella sulla maternità surrogata perché il corpo della donna non deve essere mercificato”, ha concluso Frassinetti.