Scuola, Guzzetta: "Merito schiaffo ad uguaglianza? Lo è norma cv studente in vigore"

Il costituzionalista: "Merito e politiche sociali non sono in contraddizione, Costituzione non è un totem.

"La politica del merito è uno schiaffo a quella dell'uguaglianza?Francamente faccio fatica a capire il tema della polemica perché la Repubblica deve promuovere eguaglianza sociale ed adottare tutti i mezzi per superare i gap socio economici ma nello stesso tempo valorizzare il merito, come dice l'articolo 34 della Costituzione, soprattutto per i meno abbienti. Nessuna contraddizione dunque.. Stiamo facendo una polemica sul nome. Forse sarebbe meglio pensare ai fatti: ricordo che guardando la legislazione vigente nel mondo della scuola, spesso si è ricorsi all'esatto opposto, come con l'istituzione del cv studente, quando si è stabilito che nella valutazione scolastica valessero anche capacità acquisite in percorsi extra scolastici". Interviene senza sconti il costituzionalista Giovanni Guzzetta, professore di Diritto pubblico all'università di Roma Tor Vergata, nella polemica innescata sulla questione del Merito, attribuito nel nome e tra gli obiettivi al Ministero dell'Istruzione, citando a titolo d'esempio il curriculum vitae dello studente, istituito dalla legge delega 107 del 2015, disciplinata dal decreto legislativo 62 del 2017, ed operativa dal 2 aprile 2021 per decreto ministeriale.

"Ci sono normative che producono effetti discriminatori sugli studenti meno abbienti come il cv studente che consente di utilizzare nella valutazione scolastica capacità acquisite fuori dalla scuola, che come evidente non tutte le famiglie possono sostenere per i propri figli - denuncia Guzzetta - Bisogna smetterla di pensare che merito e politiche sociali siano in contraddizione. La Costituzione non pretende che tutti siano eguali e arrivino allo stesso punto. Ma pretende che la Repubblica rimuova le condizioni che distorcono i percorsi della vita a causa di ragioni economico sociali. La Costituzione va letta e studiata, non evocata come un totem a fini ideologici". (di Roberta Lanzara)