Scuola, i presidi: "Per ridurre ricorso a Dad serve aiuto dall'esercito"

"Per ridurre il ricorso alla didattica a distanza (Dad) nelle scuole il generale Figliuolo e l'Esercito dovranno essere subito operativi e risolvere due questioni su cui, finora, moltissime Asl non sono riuscite fino in fondo. Primo garantire test tempestivi. Secondo: in caso di contagio, far partire subito il tracciamento per individuare i contatti del positivo". Lo spiega Antonello Giannelli, presidente dell'associazione dei presidi, in un'intervista al Sole 24 Ore.