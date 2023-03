Scuola, in Basilicata rafforzato personale per gestione piano sicurezza e fondi Pnrr

Sono 77 gli enti locali della Basilicata beneficiari di finanziamenti provenienti principalmente dal Pnrr, per un totale di 180 progetti e interventi e un impegno di spesa di 153 milioni di euro circa, riguardanti la costruzione di nuove scuole, sicure, inclusive, innovative e sostenibili, asili nido e scuole dell’infanzia, mense, e strutture per lo sport. Altri quindici interventi, per circa 20 milioni di euro, sono stati selezionati dalla Regione per il piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, in base agli avvisi pubblici del Ministero dell'istruzione e del merito. Sono i dati sugli investimenti nell'edilizia scolastica in Basilicata.

''La Regione Basilicata - ha spiegato l'assessore all'istruzione Alessandro Galella - sta proseguendo nell'attuazione del Pnrr, al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente''. La Regione ha rafforzato la struttura amministrativa per la gestione di questa corposa progettazione, per affiancare i Comuni e le Province. ''Considerato il numero elevato dei nuovi interventi da avviare, nonché i tempi stretti imposti dal rispetto delle 'milestone' italiane ed europee - ha spiegato - si è ritenuto necessario, con l'affiancamento della task force, rafforzare l'attività di supporto e accompagnamento tecnico e amministrativo agli enti beneficiari di finanziamenti compresi nel Pnrr''.