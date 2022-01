Scuola in Campania, da domani si torna in classe. Il Tar ha accolto il ricorso contro l'ordinanza con cui si rinviava al 29 gennaio la ripresa della didattica in presenza per le scuole d'infanzia, elementari e medie. Già a partire da domani, quindi in Campania riapriranno nidi, asili, elementari e medie così come oggi hanno riaperto le scuole superiori.