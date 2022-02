Scuola-lavoro, Orlando: "Ci vuole bollino blu"

Il ministro pensa a una certificazione ulteriore di sicurezza per l'alternanza, dopo la morte di uno studente in cantiere

"Necessario una sorta di bollino blu per mandare i ragazzi a formarsi in aziende, dove lo standard" di sicurezza "sia ancora più elevato di quello previsto dalla legge". Così il ministro del lavoro Andrea Orlando, che annuncia un tavolo con il collega dell'Istruzione Patrizio Bianchi per garantire maggiore sicurezza all'alternanza scuola-lavoro, dopo la morte di uno studente in un cantiere.