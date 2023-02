Scuola, Occhiuto (Fi): "Ha fatto bene la Preside ad intervenire, in Italia c'è libertà di parola"

"Tutti gli episodi di violenza sono da condannare, sempre, da qualunque parte provengano. Chi usa la violenza ha torto anche quando vuole affermare un’idea giusta e condivisibile. Ha quindi fatto bene la Preside ad intervenire, la situazione lo richiedeva eccome. E poi in Italia fortunatamente c’è libertà di espressione". Mario Occhiuto, senatore di Forza Italia, commenta la vicenda della lettera della preside del liceo Leonardo Da Vinci di Firenze, Annalisa Savino, dopo l'aggressione di membri di Azione studentesca ai danni di alcuni studenti e le successive contestazioni alla Dirigente scolastica del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

"Io penso, poi, che quello che la Preside ha scritto è giusto - dice all'Adnkronos - Forse nell’occasione specifica avrebbe potuto sforzarsi di più per svelenire il clima limitando i riferimenti che potessero in qualche modo inasprire gli animi fortemente ideologizzati. E il Ministro infatti in qualche modo ha trovato inopportune (penso) alcune sottolineature contenute nella lettera in riferimento a quanto avvenuto. In ogni caso, a mio avviso, non è opportuno censurare né ovviamente sanzionare (cosa che infatti lo stesso Ministro ha subito smentito) una preside che si rivolge agli studenti dicendo cose sostanzialmente giuste anche se denotano un personale orientamento ideologico. D’altra parte - sottolinea - vale il medesimo ragionamento per ciò che dice il Ministro stesso".

Quindi rispondendo sull'intervento di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, intitolato 'Gli Infiltrati', Occhiuto afferma: "Forse ha ragione: Alla destra non servono politiche reazionarie ma la capacità di diffondere una vera cultura sociale e liberale di destra, anche per equilibrare un sistema culturale che in Italia da decenni (anche nella scuola) è permeato quasi esclusivamente da ideologia di sinistra". (di Roberta Lanzara)