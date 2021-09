Scuola, Oms: "Mantenere mascherina e distanziamento"

A scuola, per scongiurare nuovi contagi da coronavirus, meglio indossare ancora la mascherina e mantenere il distanziamento per gli studenti di tutte le età. Questo quanto suggerisce l'Oms nel suo report settimanale. "Bambini e gli adolescenti positivi al Covid generalmente presentano sintomi lievi della malattia, ma il rischio di trasmissibilità del virus da parte di questa fascia d'età dipende molto da fattori ambientali e dalle misure messe in campo per controllare il virus. Per questo motivo, e in attesa di ulteriori indagini, l'uso delle misure di prevenzione e protezione (indossare la mascherina, il lavaggio delle mani, l'attenzione al distanziamento) e la ventilazione degli ambienti chiusi, dovrebbero essere mantenuti e implementati nelle scuole e per tutte le fasce d'età. In particolare per i bambini under 12 che oggi non posso essere vaccinati". Lo suggerisce l'Oms nel report settimanale.

Intanto, si legge ancora nel report, la variante Delta "segnalata per la prima volta nell'ottobre 2020, è oggi presente in 180 Paesi, sei in più rispetto alla settimana scorsa".