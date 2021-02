Scuola Puglia, ordinanza Emiliano: didattica a distanza per tutti

(Adnkronos)

Scuola in Puglia, didattica a distanza per tutti dal 22 febbraio: in arrivo l'ordinanza di Emiliano. Da quanto si apprende, secondo le ultime notizie, dopo l'accordo raggiunto ieri sera con i sindacati, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sta per emettere l'ordinanza con la quale si istituisce la didattica digitale integrata (o a distanza) al 100% per tutte le scuole, da quelle dell'infanzia fino alle superiori, a partire da lunedì fino al 5 marzo. Gli istituti rimarranno sostanzialmente chiusi.

Il tentativo è quello di frenare l'ascesa della curva epidemiologica del covid19, prevedibile a seguito della diffusione della variante inglese, e di facilitare la vaccinazione del personale scolastico che inizia da oggi.