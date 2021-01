Scuola, Regioni: "Profondo disagio, convocare Speranza"

La Conferenza delle Regioni ha chiesto all'unanimità la convocazione del ministro della Salute Roberto Speranza sulla scuola. A quanto si apprende, le Regioni si sono trovate concordi su questa strada visto il "profondo disagio da parte di tutti per come è stata gestita la questione scuola".

"Sulla scuola serve chiarezza. Purtroppo è evidente che con la scuola superiore in presenza aumenta in modo consistente il rischio della diffusione del virus. Quindi è necessario togliere questo tema da posizioni politiche, come purtroppo ha fatto qualche ministro, e ragionare nel merito per tutelare ragazzi, famiglie e personale della scuola" dice all'Adnkronos il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al termine della Conferenza delle Regioni.