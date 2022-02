Volevano raggiungere il provveditorato gli studenti romani che stanno manifestando a Roma contro l'alternanza scuola-lavoro. I giovani che stavano sfilando su via Cavour hanno improvvisamente girato in una via laterale per arrivare a via Frangipane. Alla fine della strada c'è la sede dell'ufficio scolastico regionale. Alla fine della strada a bloccare l'acceso all'edificio c'è un blindato della polizia.