Scuola: Rusconi (presidi Roma), 'dopo due anni di stop torna 'Note di Merito''

Dopo due anni di stop forzato causa covid, domani riprende la tradizionale manifestazione Note di Merito, organizzata dall’Anp di Roma, giunta alla sua 11ma edizione. Una cerimonia che da sempre ha inteso assegnare riconoscimenti a coloro che si sono distinti per merito nella scuola, come dirigenti e insegnanti, ed anche a personaggi del mondo della cultura, della scienza e dell’arte che hanno trattato con particolare interesse le diverse problematiche giovanili e i temi dell’istruzione, della formazione, dell’educazione e della cittadinanza. Lo annuncia all'Adnkronos Mario Rusconi, presidente dell’Anp-Roma ricordando che “La nascita di Note di Merito è dovuta all’eredità lasciata al mondo della scuola da Piero Romei, che già negli anni novanta aveva l’idea di una nuova scuola articolata e strutturata in un modello aperto su precise basi teoriche e sperimentali, una serie di priorità sulle quali impegnare il personale scolastico in termini di qualità del servizio formativo erogato, di soddisfazione del proprio lavoro e di rendicontazione pubblica".

“Negli anni - aggiunge Rusconi - Note di Merito si è arricchito di tre diversi riconoscimenti: 'Premio Romei' dedicato alla memoria del prof. Piero Romei, docente di Teoria dell’organizzazione presso l’università di Bologna; premio “Associazione Levi Montalcini”, in ricordo della professoressa Rita levi Montalcini, Nobel per la Medicina nel 1986; premio eTutorWeb.it, magazine online di cittadinanza digitale, etica e cultura delle tecnologie”.

Tra i diversi premiati di quest’anno, conclude Rusconi, ci saranno: “Noemi Di Segni, Gianna Fregonara, Susanna Petruni, Luca Serianni, Francesco Laurenzi, Barbara Iatta, don Marco Yaroslav Semehen, Giovanni Destro Bisol, Loredana Zollo, Enrico Nardelli, Sergio Garribba, Laura De Donato e Jacopo Cardillo in arte Jago”.