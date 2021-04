Scuola senza registro elettronico, attacco hacker ad Axios

Rientro a scuola senza registro elettronico Axios, vittima di un attacco hacker alla vigilia di Pasqua. La piattaforma, che fornisce il servizio su cui poggiano molti istituti scolastici, ritornerà operativa entro domani, ha annunciato la società sul suo sito, dove si legge che si stanno "completando le attività di ripristino dell’infrastruttura ed i test per le verifiche di sicurezza".

I primi disservizi sono stati segnalati già nella mattinata di sabato 3 aprile, cioè appunto dalla vigilia di Pasqua. Impossibile per studenti e genitori accedere al Registro Elettronico per vedere l’assegnazione dei compiti a casa e contenuti didattici come le dispense, le presenze e assenze, oltre alle comunicazioni per le famiglie degli studenti.

Inizialmente Axios ha parlato di “un improvviso malfunzionamento tecnico occorso durante la notte” per il quale “si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria”. Ma con il passare dei giorni è arrivata la "conferma che il disservizio creatosi è inequivocabilmente conseguenza di un attacco ransomware portato alla nostra infrastruttura". L’azienda ha quindi assicurato che “dagli accertamenti effettuati, non risultano perdite e/o esfiltrazioni di dati”.

A seguito dell’attacco subito, sono state fornite anche le istruzioni per gestire il registro di emergenza del protocollo, in attesa che tutte le funzionalità vengano ripristinate.