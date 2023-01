Ultimo giorno oggi per le iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024. Anche per quest’anno le procedure di iscrizioni sono online per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado. L'applicazione 'Scuola in chiaro' consente di avere tutte le informazioni sulle strutture, sull'offerta formativa, le attrezzature.