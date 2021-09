Scuola, Vaia: "Astenersi dal prevedere disgrazie ora che riapre"

La scuola sta per iniziare e il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, fa un appello su Facebook: "Una preghiera - scrive: astenetevi, dopo aver predicato sciagure, dal prevedere disgrazie e contagi fuori controllo dopo l'apertura delle scuole. L'Italia è capace di produrre 'anticorpi' anche contro le disfunzioni e le mancate o incomplete azioni di sistema". Queste le parole sul social commentando una fase dell'epidemia di Covid-19 segnata da "un'incredibile confusione di voci. In settimana - annuncia - streaming dallo Spallanzani per fare il punto sulla situazione. Ci proviamo".

"Il virus ormai è alle corde", assicura Vaia. "Forza", esorta, va fatto "l'ultimo sforzo. Completiamo (siamo ad ottimo punto) la campagna vaccinale ed intensifichiamo le cure".