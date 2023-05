Toscana, autobus esce di strada: 19 studenti feriti. Grave l'autista

L'incidente in località Tecchia Rossa, tra Pontremoli e Zeri, in provincia di Massa Carrara

Dei 20 passeggeri dell'autobus, uscito fuori strada in provincia di Massa Carrara, in località Tecchia Rossa, tra Pontremoli e Zeri, 19 sono già tutti usciti e avrebbero riportato contusioni. Si tratterebbe di studenti delle scuole superiori, che stavano rientrando a casa. Ci sarebbe una sola persona grave, che era rimasta incastrata nel bus finito fuori strada: si tratta dell'autista, estratto dai vigili del fuoco e sarebbe cosciente. Il mezzo coinvolto nell'incidente è un bus della linea extraurbana di Autolinee Toscane che serve anche gli studenti delle scuole della zona. Alcuni dei 19 ragazzi sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso.

Sul posto oltre alle squadre di terra dei vigili del fuoco e del 118 anche due elicotteri dei vigili del fuoco, uno proveniente da Genova e l'altro da Cecina (Li), e l'elisoccorso Pegaso.