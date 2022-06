Se la cripto crolla, occhio ai prezzi degli immobili

Un edificio per uffici a New York, messo in vendita due settimane fa con una quotazione in Ethereum, dovrà essere rivalutato. Il prezzo di vendita è di 29 milioni di dollari, ma il proprietario aveva deciso di vendere i diritti per l'acquisto della proprietà come NFT su OpenSea. Il prezzo della quotazione era stato fissato in ethereum ,che è crollato di oltre il 40 per cento dall'inizio di giugno, costringendo il proprietario a correre ai ripari e ri-quotare l'edificio. Ma sulle criptovalute nessun ripensamento: "Ci sono cripto miliardari e cripto milionari là fuori che non sanno come usare quello che hanno nei loro wallet - ha dichiarato Chris Okada - tra l'interesse per gli NFT e le mie conoscenze immobiliari il matrimonio funzionerà".