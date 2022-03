Sea Beyond, 10 scuole internazionali aderiscono al progetto Prada-Unesco

In occasione della Giornata Internazionale dell’Acqua, il Gruppo Prada e la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco forniscono un aggiornamento del progetto Sea Beyond, il programma didattico nato nel 2019 e dedicato alla preservazione del mare. Il progetto formativo si concentra su tre linee di azione principali: un modulo educativo dedicato agli studenti di scuole secondarie internazionali, l''Asilo della Laguna' a Venezia e un’attività formativa per gli oltre 13.000 dipendenti del Gruppo Prada. Al modulo educativo 2021-22 dedicato agli studenti delle scuole secondarie internazionali hanno aderito a questa seconda edizione di Sea Beyond dieci istituti nei seguenti Paesi: Brasile, Cina, Italia, Messico, Perù, Portogallo, Regno Unito e Sudafrica.

A partire dal mese di ottobre 2021 ha preso avvio il ciclo di webinar condotti da esperti di ocean literacy e dedicati a professori e studenti delle scuole partecipanti. Questi incontri sono stati occasione per approfondire le 10 sfide del 'Decennio del Mare per lo Sviluppo Sostenibile'. Nella primavera del 2022, il Gruppo Prada e Unesco-Ioc proporranno una competizione che inviterà gli studenti a interpretare liberamente (con testi, grafica o contenuti interattivi) una delle dieci sfide.

“In questa giornata così importante per il nostro Pianeta - afferma Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada - mi preme sottolineare quanto la sostenibilità e la preservazione delle risorse di cui disponiamo siano strettamente legate all’educazione. Seppur sia difficile trovare le soluzioni per rispondere all’emergenza climatica che ci circonda, solo attraverso un percorso di consapevolezza e formazione, fatto di tanti piccoli gesti, possiamo concretamente accelerare verso il cambiamento di cui tutti abbiamo bisogno".

Gli elaborati saranno selezionati da una giuria internazionale di 'Sea Beyonders' composta da (in ordine alfabetico): il fotografo e climate artist Enzo Barracco; l’acquanauta, esploratore oceanografico e ambientalista Fabien Cousteau; la scienziata marina e imprenditrice sociale Kerstin Forsberg; l’environmental influencer e attivista Valentina Gottlieb; l’atleta, ocean explorer e surfista Hugo Vau. Presiederanno la giuria Vladimir Ryabinin, Executive Secretary della Commissione Oceanografica Intergovernativa e Assistant Director General di Unesco e Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada.

Le scuole vincitrici saranno premiate nel corso di un evento moderato dall’attivista marina brasiliana Patricia Furtado de Mendonça, inserito nel calendario ufficiale delle attività della Un Ocean Conference in programma a Lisbona il 29 giugno 2022. Le scuole partecipanti sono Avenues, San Paulo (Brasile); Shanghai High School International Division, Shanghai (Cina); Istituto Marcelline Tommaseo, Milano (Italia); Colegio Latino, Villahermosa, Tabasco (Messico); Newton College, Lima (Perù); Markham College, Lima (Perù); Anselmo De Andrade, Almada (Portogallo); Agrupamento de Escolas de Vialonga, Vialonga (Portogallo); the Kingston Academy, Surrey (Regno Unito); Protea Heights Academy, Protea (Sudafrica).

Quanto all''Asilo della Laguna' a Venezia, il Gruppo Prada e la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco stanno collaborando alla realizzazione del progetto basato sui principi dell’outdoor education. Il programma didattico, che prenderà avvio a settembre 2022, sarà presentato nel mese di maggio a Venezia alla presenza di rappresentanti di Prada, Unesco e delle istituzioni locali. Prosegue inoltre l’attività formativa per gli oltre 13.000 dipendenti del Gruppo Prada su scala globale, sensibilizzati verso i temi dell’ocean literacy e incoraggiati a svolgere un ruolo più attivo nella salvaguardia dell’oceano.

“Da parte di Unesco-Ioc - commenta Vladimir Ryabinin, executive secretary of Unesco’s Intergovernmental Oceanographic Commission - siamo lieti di rinnovare ancora una volta la collaborazione con il Gruppo Prada, con cui ci impegniamo a diffondere l’importanza dell’educazione alla preservazione dell’oceano con azioni concrete e soluzioni tangibili. Investire nell’ocean literacy ci permetterà di formare le nuove generazioni di giovani impegnati a proteggere il mare".