Seat: inizia un profondo piano di elettrificazione

Seat è pronta a un cambio radicale, puntando dritta su l'elettrificazione. Con un piano di investimento di 3 miliardi di euro, il brand spagnolo guiderà entro il 2025 la famiglia degli Small BEV del Gruppo Volkswagen.

Una transizione energetica quella in casa Seat, che porterà il brand a dirottare dalla produzione di veicoli a combustione a quelli elettrificati, un cambiamento che coinvolgerà tutti i reparti, da quello della ricerca e sviluppo a quello della logistica e vendite, fino alle risorse umane e organizzazione.

Seat inizierà la produzione di veicoli elettrici per i diversi brand del Gruppo Volkswagen a partire dal 2025

L’obiettivo stabilito nel piano strategico verte su cinque pilastri fondamentali: digitalizzazione, sostenibilità, elettrificazione e prodotto, risorse umane e organizzazione, produzione “end to end”.

Lo stabilimento di Martorell sarà la sede centrale di questo incredibile cambiamenti. La prima auto prodotta in questo sito produttivo è stata la Ibiza di seconda generazione, seguita dalla Cordoba.

L’auto più prodotta oggi nello stabilimento Seat di Martorell è la Cupra Formentor.

Markus Haupt, Vicepresidente Produzione e Logistica di SEAT S.A. ha dichiarato: “Il fulcro della trasformazione è nei nostri stabilimenti, quindi siamo davanti a una grande sfida: cambiare i nostri processi di produzione per rendere l’elettrificazione una realtà. Per raggiungere questo obiettivo, integreremo le nuove tecnologie a Martorell e formeremo il nostro personale per garantire che abbia gli strumenti e le competenze necessarie per affrontare l'elettrificazione di SEAT S.A.”.