Secondo AV-TEST le soluzioni di sicurezza Kaspersky per le aziende offrono il 100% di protezione contro i ransomware

AV-TEST, l’istituto indipendente per la sicurezza informatica, ha riconosciuto Kaspersky Endpoint Security for Business e Kaspersky Small Office Security come leader nel test Advanced Threat Protection per la protezione dai ransomware. La valutazione ha rilevato che entrambe le soluzioni Kaspersky per le aziende sono state in grado di difendersi con successo dal ransomware in 10 scenari reali.

Milano, 21 luglio 2022. Gli attacchi ransomware sono in aumento infatti, se da un lato la ricerca di Kaspersky ha rilevato che quasi due terzi (64%) delle organizzazioni sono già state vittime di un attacco ransomware, dall’altro, gli esperti della Ransomware Task Force globale prevedono che questa minaccia continuerà ad aumentare a causa dell’attuale clima economico e politico.

La valutazione condotta da AV-TEST, ha analizzato il grado di protezione dei prodotti contro i ransomware. Nel corso del test, le soluzioni sono state sottoposte a 10 scenari di ransomware definiti, che prevedevano l’invio di un’e-mail con un allegato infetto. Quest’ultimo conteneva attacchi pericolosi come file Office con script, che poi eseguivano ulteriori passaggi tramite strumenti come PowerShell.

Secondo i risultati del test, i prodotti Kaspersky per le aziende hanno dimostrato ancora una volta le loro capacità di protezione contro i ransomware. Entrambe le soluzioni analizzate sono state in grado di rilevare gli attacchi e bloccarli, ricevendo il punteggio massimo di protezione di 40 punti. I test hanno convinto AV-TEST ad assegnare alle soluzioni il certificato “Advanced Approved Endpoint Protection”1.

“Con l’aumento degli attacchi ransomware, le aziende devono essere sicure che le loro reti siano protette e che queste minacce non siano in grado di penetrare nel loro territorio. Il nostro ultimo report , che descrive le varie tecniche e procedure usate da diversi gruppi di ransomware, mostra che esse presentano molte somiglianze. Questo può aiutare le organizzazioni a riconoscere meglio e proteggersi da questi attacchi con competenze e soluzioni di sicurezza adeguate. Inoltre, il risultato di AV-TEST è un forte riconoscimento del lavoro svolto dai ricercatori di Kaspersky per fornire prodotti che offrano la massima protezione contro i ransomware e impediscano ai criminali di introdursi all’interno di una rete e intercettare i dati aziendali”, ha dichiarato Alexander Liskin, Head of Threat Research di Kaspersky.

1 Oltre a Kaspersky Endpoint Security for Business e Kaspersky Small Office Security, anche Kaspersky Internet Security per utenti privati ha dimostrato un'efficienza del 100% nel test Advanced Threat Protection Against Ransomware di AV-TEST.

Il report completo, dal titolo “26 Security Solutions Undergo an Advanced Threat Protection Test Against Ransomware”, realizzato da AV-TEST è disponibile al seguente link.

Per ulteriori informazioni su Kaspersky Endpoint Security for Business e Kaspersky Small Office Security, è possibile visitare il sito web di Kaspersky.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

