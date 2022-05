Secondo il report di Report Schneider Electric e MIT Technology Review, il settore manifatturiero è in rapida trasformazione verso la sostenibilità

RUEIL-MALMAISON, Francia, 30 maggio 2022 /PRNewswire/ -- Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, nonché società più sostenibile al mondo nel 2021 secondo la classifica di Corporate Knights, ha stretto una partnership con la società di media indipendente MIT Technology Review, celebre in tutto il mondo, rilevandoche è in atto una spinta concertata verso la sostenibilità nel settore manifatturiero, con l'obiettivo a lungo termine avere una totale visibilità delle emissioni lungo l'intera catena di fornitura.

La ricerca congiunta, intitolata "Equipment management and sustainability" ("Gestione delle apparecchiature e sostenibilità"), rivela che i principali produttori stanno trasformando la sostenibilità da semplice sottoprodottodi una gestione responsabile delle apparecchiature in obiettivo di miglioramento dei processi.

Riassumiamo di seguito alcuni aspetti chiave del report.

Crescono le pratiche di sostenibilità specifiche per i prodotti

Le aziende leader stanno modernizzando i processi per consentire la decarbonizzazione, a cui si giungerà migliorando il funzionamento delle apparecchiature, riducendo gli sprechi e creando prodotti con fattori produttivi a minor consumo di anidride carbonica.

Il report suggerisce che i produttori stanno cercando di avere una sempre maggiore visibilità di questi aspetti attraverso l'analisi dei dati e la connessione digitale dellee supply chain.Adottando i principi dell'Industria 4.0, i produttori utilizzano sensori e strumenti di gestione delle performance per aumentare il flusso di dati relativi al carbonio/alla sostenibilità in tutte le attività dell'azienda.

I processi modulari consentono previsioni migliori

La tecnologia viene utilizzata anche per creare processi predittivi migliori e riorganizzarli affinché siano più snelli e modulari.

Consente inoltre ai produttori di regolare le linee di assemblaggio, i processi e i fattori produttivi materiali per una calibrazione più precisa. A sua volta, ciò consente una migliore previsione e una produzione personalizzata "on demand".

Le organizzazioni possono ora utilizzare progetti virtuali, come i digital twin, per eseguire uno stress test in realtà virtuale dei nuovi modelli di produzione sostenibile prima di metterli in pratica nella realtà "fisica" ad alta intensità di CO2, al fine di ridurre l'energia nei processi di progettazione della produzione.

Un design mirato aiuta l'economia circolare

Le principali aziende manifatturiere stanno reinventando i processi di produzione al fine di raggiungere gli obiettivi di "economia circolare". Ciò spesso implica un piano aziendale a lungo termine per la gestione dei materiali e principi di produzione incentrati sulla "progettazione per la sostenibilità".

Tra questi, la costruzione di strutture per lo smontaggio dei prodotti esistenti per un migliore utilizzo dei pezzi di ricambio e l'adozione di modelli total cost of ownership (TCO) che colleghino la progettazione dei prodotti a un minor numero di processi, a fattori produttivi più sostenibili e persino a una riduzione della durata dei prodotti "ad alta intensità di utilizzo dei macchinari", per trarre vantaggio dalle innovazioni iterative in termini di efficienza elettrica.

Frédéric Godemel, EVP of Power Systems & Services di Schneider Electric, ha commentato:

"Stando a questo nuovo report, l'industria manifatturiera sta passando da una sostenibilità incidentale a una sostenibilità intenzionale. La sostenibilità non è più una felice coincidenza: ora l'eccellente abbinamento di un'efficiente gestione delle apparecchiature e di principi ecologici mirati vede la produzione indirizzata verso un'efficace decarbonizzazione a lungo termine.

"Detto questo, il tempo che abbiamo a disposizione per decarbonizzare è in rapida diminuzione. I produttori devono aumentare i loro sforzi attraverso un uso ottimale dei dati e delle tecnologie digitali, se vogliamo che il settore contribuisca in modo significativo agli obiettivi climatici internazionali quando sarà il momento".

Per saperne di più su come le aziende globali utilizzano insight e innovazione per rendere i loro processi di produzione e le loro risorse a emissioni zero, consultare il report "Equipment management and sustainability: How global businesses use insight and innovation to make their manufacturing processes and assets carbon neutral" ("Gestione delle apparecchiature e sostenibilità: in che modo le aziende globali utilizzano insight e innovazione per rendere i loro processi di produzione e le loro risorse a emissioni zero"), ora disponibile

