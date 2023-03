Seegene ha dichiarato di aver intenzione di condividere le tecnologie PCR sindromiche per prevenire le pandemie future

SEUL, Corea del Sud, 28 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), azienda leader nella Corea del Sud che offre una soluzione totale per la diagnostica molecolare PCR, ha annunciato l'inizio della condivisione delle sue tecnologie PCR sindromiche in tutto il mondo. Seegene mira a collaborare con aziende di fama nazionale in ciascun paese, così da sviluppare e produrre a livello locale test PCR sindromici personalizzati tramite l'accesso alle tecnologie e al know-how proprietari di Seegene. Questo impegno consentirà alle aziende partner di affrontare efficacemente potenziali focolai di malattie e di prevenire, in modo collaborativo, le pandemie future.

La rete collaborativa di Seegene mira a superare i confini di ciò che è possibile con il sistema PCR e a democratizzare contemporaneamente l'accesso ai test PCR sindromici. In generale, ogni anno vengono sviluppati soltanto un numero limitato di test sindromici. Adottando un modello d'innovazione aperto, Seegene invita le principali aziende di ciascun paese a unirsi a questa rete e a sviluppare collettivamente centinaia, se non addirittura migliaia, di analisi PCR sindromiche ogni anno da portare sui mercati locali e globali. La creazione di una comunità globale sostenibile catalizzerà lo sviluppo di applicazioni nuove e innovative per le tecnologie PCR in tutto il mondo.

Seegene ha messo in risalto il proprio innovativo sistema di test automatizzato, "One System", che permetterà di raggiungere l'obiettivo di decentralizzare i test di laboratorio a un prezzo accessibile. «La sfida principale nella diagnostica molecolare PCR è il numero di diversi strumenti di laboratorio necessari per eseguire analisi di diversi produttori», ha dichiarato il Dott. Jong-Yoon Chun, AD di Seegene. «Riteniamo che il consolidamento di tutti i test PCR su One System rivoluzionerà lo sviluppo delle analisi e le esperienze degli utenti nei test PCR sindromici».

Il 22 marzo 2023 Seegene ha firmato il primo accordo di partnership globale per One System con la principale azienda di diagnostica in Israele, Hy Laboratories Ltd (Hylabs). Seegene si impegna a condividere le proprie tecnologie PCR sindromiche con Hylabs per rispondere alle esigenze locali ed è impaziente di far partecipare la comunità scientifica israeliana a questa partnership globale. «Questo accordo farà leva sui cinque decenni di leadership di Hylab nella diagnostica molecolare e microbiologica», ha dichiarato Doron Cohen, presidente di Hylabs. «Questo impegno sfrutta al massimo la lunga collaborazione di 15 anni delle due aziende come fattori abilitanti della tecnologia medica di frontiera nella sanità pubblica».

La firma di questo accordo segna l'inizio della ricerca proattiva di Seegene affinché altri partner entrino a far parte di questa rete globale che userà le tecnologie PCR sindromiche di Seegene, incluso One System, per migliorare la qualità della vita e il benessere delle persone in tutto il mondo.

Seegene vanta 20 anni di esperienza nella ricerca dedicata sulle tecnologie PCR sindromiche, cosa di cui ha dato prova nel corso della pandemia di COVID-19: in tale occasione ha provveduto a oltre 340 milioni di test COVID-19 in oltre 100 paesi in tutto il mondo. La caratteristica principale delle tecnologie PCR sindromiche di Seegene è la capacità di testare simultaneamente 14 patogeni che causano sintomi simili in una singola provetta, nonché offrire informazioni quantitative sul profilo di infettività da correlare alla gravità della malattia.

Qualsiasi paese o azienda interessata ad accedere alle tecnologie PCR sindromiche e al know-how di Seegene potrà contattare OneSystem@seegene.com.

