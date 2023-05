Sega pronta ad acquistare Rovio per 1 miliardo di dollari

Sega Sammy Holdings, la compagnia proprietaria tra gli altri dei brand Sega e Atlus, sarebbe vicina a chiudere un accordo con Rovio Entertainment per acquistare la società finlandese. Secondo il Wall Street Journal, il colosso giapponese sarebbe pronto a sborsare un miliardo di dollari per Rovio, con un accordo che sarà siglato durante la prossima settimana. Rovio, quotata alla borsa di Helsinki, è la compagnia dietro a diversi successi nel mondo dei videogiochi mobile, primo tra tutti Angry Birds. Lo scorso gennaio Playtika aveva annunciato una proposta d'acquisto per il developer di circa 800 milioni di dollari, ma le trattative si erano concluse a marzo con un nulla di fatto. L'acquisto da parte di Sega Sammy renderebbe la casa di Sonic detentrice di un marchio potentissimo a livello mondiale, che ha avuto anche diversi adattamenti al cinema ed è stato tradotto anche in gadget e videogiochi per console e computer.