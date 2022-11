Segnalato un tricheco in Normandia

Un tricheco è stato avvistato nel porto francese di Dieppe, in Normandia, a migliaia di chilometri di distanza dal suo habitat naturale del circolo polare. Il mammifero marino non mostrava alcun segno di malessere e si è allontanato in autonomia. Il tricheco è l'ultimo di una serie di animali provenienti dai mari artici che si sono spinti nelle acque francesi quest'anno. Un'orca beluga è morta nella Senna ad agosto, preceduta di qualche mese da un’altra orca. Alcuni esperti temono che il riscaldamento dei mari stia cambiando le correnti, mandando in confusione gli animali marini.