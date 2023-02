Segre presenta ddl per 100 anni morte Matteotti: "Ricordo è dovere"

"E' per me un dovere e un onore ripresentare il disegno di legge per le celebrazioni del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (1924-2024), il deputato socialista rapito e poi barbaramente assassinato il 10 giugno del 1924 dai fascisti. Ricordarlo a cento anni dalla scomparsa è un dovere per la Repubblica e rappresenta per tutti noi un monito a difendere i principi irrinunciabili di democrazia e libertà". Lo dichiara la senatrice a vita Liliana Segre, che ricorda come "tale ddl, già presentato dal senatore Riccardo Nencini, e approvato all'unanimità al Senato, restò pendente alla Camera dei Deputati per la conclusione anticipata della scorsa legislatura.

Fine del ddl è la commemorazione, con convegni, mostre, borse di studio per le scuole, non solo del grande antifascista, ma anche di uno dei padri della futura Repubblica".