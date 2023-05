Segre: "Sto con Ucraina, invasori russi vanno cacciati"

"Sarei falsa se dovessi dichiarare che non sto con l'Ucraina: se i russi sono gli invasori vanno mandati indietro". La senatrice Liliana Segre, a L'aria che tira su La7, risponde così alle domande sulla guerra tra Ucraina e Russia. "Io mi ricordo il discorso di quando l’invasor è chiamato invasor: non è chiamato 'un altro con cui trattare' - ha aggiunto - È quello che entra nella tua terra e bombarda le tue case, uccide giovani, vecchi e bambini. Sarei falsa se dovessi dichiarare che io non sto con l'Ucraina pur avendo un grande amore per la musica e i romanzi russi, che ho letto da ragazzina e che non ho mai dimenticato. Se i russi sono gli invasori, vanno rimandati indietro".