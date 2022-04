Sei un imprenditore? Fai volare il tuo business grazie a un libro

Conoscere Impresa, la collana che presenta ai lettori le migliori aziende italiane

Roma, 22 aprile 2022 - Una social tv di successo, un gruppo editoriale di consolidata esperienza e una squadra di editor che sanno come trasformare il racconto orale dei protagonisti in narrazioni capaci di conquistare i lettori. Sono questi gli ingredienti che stanno decretando il successo della collana Conoscere Impresa, del Gruppo Albatros.

Dedicata al mondo dei professionisti e degli imprenditori, questa iniziativa editoriale si pone due obiettivi, quello di permettere ai lettori di scoprire i segreti che si celano dietro a storie imprenditoriali di successo e, di rimando, quello di offrire a chi di queste storie è l’artefice una cassa di risonanza in grado di accrescere ulteriormente il proprio business.

Frame building, così gli ideatori di questo riuscito progetto hanno definito il lavoro di cui beneficiano i professionisti e le imprese che decidono di realizzare un libro dalla propria storia lavorativa. Come una cornice di buona fattura, che non altera il quadro contenuto ma ne valorizza l’impatto agli occhi dei fruitori, il libro ha il potere di accrescere autorevolezza e appeal delle imprese coinvolte. Ma non solo, la narrazione letteraria è uno strumento di comunicazione che non perde valore nel tempo, a differenza di altre forme promozionali, come ad esempio la pubblicità, che rappresenta un costo continuo e in costante crescita.

L’investimento per la stesura e la pubblicazione di un’opera è unico, ma il beneficio è per sempre. Anche a distanza di anni dall’uscita, infatti, un libro sulla propria attività resterà un “titolo acquisito”, che continuerà ad accrescere il prestigio del marchio le cui qualità sono state esaltate nella narrazione.

Libri come strumenti di marketing ma non solo, Conoscere Impresa è un progetto editoriale a 360 gradi che, a partire dalla realizzazione dell’opera, costruisce un network di incontro tra gli imprenditori e la platea nazionale, con passaggi televisivi e radiofonici e molteplici occasioni di incontro con i lettori.

Si tratta di un’iniziativa aperta a tutti? Questa è la domanda ricorrente nelle numerose email di richiesta già ricevute all’indirizzo riservato alle adesioni, impresa@conoscerelibri.it

In linea di massima sì, ci fanno sapere dalla redazione di Conoscere, la collana presenta ai lettori professioni e imprese di ogni settore e dimensione. Realtà di consolidata esperienza, marchi di prestigio e progetti emergenti si alternano nei diversi volumi, per offrire ai lettori un quadro esaustivo, e nello stesso tempo vivace, del panorama imprenditoriale italiano.

A conferma di un’impostazione che non guarda solo ai colossi del settore – che comunque non mancano all’appello –, le prime uscite presentano anche piccole gemme imprenditoriali. Storiche enoteche cittadine e start-up innovative convivono all’interno della stessa collana, in un mix di tradizione e progresso che sta conquistando i lettori.

C’è sempre un denominatore comune dietro a storie di piccoli e grandi successi imprenditoriali: la passione per il proprio lavoro e il coraggio di credere fino in fondo nelle proprie idee.

Il Gruppo Albatros Il Filo nasce a Roma nel 2002, dalla fortunata esperienza della rivista letteraria Il Filo. Dal 2006 fino al giorno della sua scomparsa la Presidenza Onoraria del Gruppo è stata affidata ad Alda Merini. Tra le attività svolte dal Gruppo, oltre alla pubblicazione di opere letterarie, anche la produzione di programmi televisivi e radiofonici, di film, booktrailer e audiolibri. In ambito internazionale, il Gruppo Albatros Il Filo opera con più marchi in Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Portogallo.