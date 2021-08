Arriva a Bergamo la campagna di Assomozziconi contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta

Bergamo, 4 agosto 2021- Non gettare più i mozziconi a terra, meglio usare un piccolo posacenere portatile. Ecco l’invito di Assomozziconi - associazione nata nel 2017 per volontà di Assorecuperi e FIT- Federazione Italiana Tabaccai – a tutti i fumatori.

E per far sì che l’esortazione a non disperdere le cicche di sigaretta arrivi a più persone possibili Assomozziconi ha lanciato la campagna di sensibilizzazione itinerante #SEIUNSUPEREROE. Un progetto di comunicazione nato per trasmettere in modo fresco ed innovativo un messaggio di sensibilizzazione e rispetto dell’ambiente che ora fa tappa a Bergamo.

L’appuntamento, organizzato con il patrocinio del comune di Bergamo ed il supporto di Ascom Bergamo, è quindi fissato per giovedì 5 agosto in piazza Giacomo Matteotti dalle ore 17.

Nell’occasione verrà presentato il brano musicale “Supereroe”, la vera e propria colonna sonora portante della campagna che, attraverso un linguaggio semplice e diretto, invita a non abbandonare a terra i mozziconi.

Interverranno: Tiziano Brembilla, Vice-Presidente di Assomozziconi e Presidente Assorecuperi, Emanuele Marinoni, Delegato Territoriale Federazione Italiana Tabaccai, Marzia Marchesi, Assessore Verde Pubblico Comune di Bergamo, Oscar Fusini, Direttore Ascom Bergamo e BIG CIO che ha gentilmente prestato la sua voce per il video legato alla campagna e girato a Bergamo

“Crediamo che l’impegno quotidiano di ogni singola persona sia il primo passo necessario per migliorare la salute dell’intero pianeta”, dice Giovanni Risso, Presidente di Assomozziconi e Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai. “Per questo vogliamo essere gli artefici di un cambio di rotta rispetto ad abitudini sbagliate come gettare un mozzicone a terra. Noi con questa iniziativa vogliamo provare a dare un esempio di come basti poco per potersi sentire un supereroe e salvare le nostre città da chi abbandona mozziconi e rifiuti per strada.”

“Le persone compiono dei gesti, come gettare una bottiglietta di plastica a lato della strada o un mozzicone a terra, ed ignorano le conseguenze che questi possono avere sull’ambiente” – aggiunge Tiziano Brembilla, Vice-Presidente di Assomozziconi e Presidente Assorecuperi - Chi disperde un rifiuto nell’ambiente si sbarazza di un problema personale, creandone uno più grande per la comunità. Con questa nuova campagna vogliamo lanciare un messaggio diverso e se fino ad oggi ci si concentrava sulla raccolta dei mozziconi da terra, quando ormai il danno era fatto ora è arrivato il momento di fare un passo in più per la tutela delle nostre città: bisogna modificare le abitudini delle persone ed anticipare il problema, gettando e poi smaltendo i mozziconi nel modo corretto”.

"Assomozziconi è un esempio di responsabilità sociale attuato dalle associazioni di riferimento del terziario” - conclude Oscar Fusini, Direttore Ascom Bergamo - La pandemia ha portato molta più gente a stare all'aperto e questo ha inciso sul problema dello smaltimento dei mozziconi. Anche se Bergamo è una città pulita deve porsi l'obiettivo di migliorare ancora, perché l'attenzione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile saranno cruciali negli anni a venire, anche per la crescita del turismo".

Per promuovere il corretto smaltimento dei mozziconi, durante l’evento del prossimo 5 agosto verranno regalati dei cenerini dal design accattivante, appositamente realizzati per l’iniziativa.

Un piccolo omaggio di Assomozziconi al pubblico presente dalle ore 17 in piazza Giacomo Matteotti con l’auspicio siano ampiamente usati dai fumatori # SUPEREROI e graditi dall’intera comunità.

Ufficio stampa:

Alessandra Meo: 348/9137193

Marco Offredi: 329/7432760