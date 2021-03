Selvaggia Lucarelli: "Le bufale no. Io non sono vaccinata"

"Le bufale NO. Io non sono vaccinata. Non ho mai chiesto di essere vaccinata. Non ho chi mi chiama per inserirmi in liste, ancor meno se non accessibili a tutti. Ho due genitori di cui uno disabile di cui non posso prendermi cura quotidianamente per cui non sono caregiver. Fine". Selvaggia Lucarelli risponde così via social a una utente che aveva twittato: "Datemi una ragione per cui Scanzi e Selvaggia siano stati vaccinati per il covid e mia suocera 86anni no".

Immediata la replica a Lucarelli: "Io non ho mai detto che era lei Signora Lucarelli ... Selvaggia è una mia amica amministrativa in Lombardia vaccinata! Diffondere fake è molto facile me ne sono accorta io che non sono influencer! Chissà perché hanno pensato a lei... buona serata".