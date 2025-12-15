circle x black
Semaforo verde della Camera per il Dl Anticipi

15 dicembre 2025 | 15.24
La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il Decreto-legge Anticipi (Dl 156/2025), che nasce con l’obiettivo di anticipare alcune misure economiche e finanziarie considerate strategiche per il Paese e contenute nella Legge di Bilancio 2026.

Il decreto interviene su più fronti. Tra i punti più rilevanti spicca il rifinanziamento delle infrastrutture ferroviarie, con nuove risorse destinate a Rete Ferroviaria Italiana per accelerare i cantieri e garantire la manutenzione della rete. Grande attenzione anche al sostegno alle famiglie: il Fondo di garanzia per la prima casa viene potenziato con oltre 75 milioni di euro, per facilitare l’accesso al mutuo soprattutto ai giovani e alle fasce più fragili. Sul fronte dell’innovazione, il decreto stanzia ulteriori fondi per la digitalizzazione delle imprese, mentre in ambito sanitario aumenta il numero di borse di specializzazione per professionisti non medici, come veterinari, psicologi e biologi. Tra le ulteriori misure introdotte alla Camera, 40 milioni di euro saranno destinati al programma ERA della International Finance Corporation, a sostegno della resilienza economica in Ucraina, con ricadute positive anche per le aziende italiane coinvolte. Infine, il Dl Anticipi guarda ai grandi eventi sportivi: per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 vengono previste risorse aggiuntive per infrastrutture e servizi, oltre alla proroga di agevolazioni fiscali per i Comuni interessati. Il testo è ora atteso al Senato per l’approvazione definitiva.

La scheda del provvedimento

