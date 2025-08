Semaforo verde finale alla Camera per il Decreto Sostegno comparti produttivi

Si conclude l’iter di conversione in legge del Decreto Sostegno ai comparti produttivi (DL 92/2025) con l’approvazione definitiva dell’Aula della Camera con 178 voti favorevoli e 107 contrari. La nuova legge introduce una serie di misure urgenti in sostegno a diversi comparti produttivi, tra cui: contributi straordinari per imprese colpite da crisi di settore o energetiche; agevolazioni fiscali per investimenti in digitalizzazione, innovazione, transizione ecologica; un fondo per favorire la reindustrializzazione di aree in fase di declino produttivo; sgravi fiscali per imprese energivore che attivano piano di efficientamento energetico; finanziamenti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le comunità energetiche.

La scheda del provvedimento