Semplificazione e digitalizzazione attività economiche, prosegue l’esame in Commissione

15 settembre 2025 | 16.12
Le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato hanno proseguito l’esame in sede referente del Disegno di legge recante Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. In particolare, nella seduta del 9 settembre, si è svolto l’esame in sede referente degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali, mentre sugli stessi articoli la Commissione Bilancio in sede consultiva ha espresso i pareri di propria competenza. Tra gli emendamenti approvati, vi sono alcuni relativi alla semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l’utilizzo di soluzioni software e sulla trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera. Il provvedimento proseguirà il suo iter questa settimana con l’esame di circa una trentina di emendamenti che sono stati accantonati, mentre i restanti sono stati respinti.

