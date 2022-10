Sempre più aziende certificate Furmark: oltre 50.000 capi nei negozi di pellicceria di tutto il mondo, il sistema di tracciabilità globale è in continua espansione

LONDRA, 18 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- 150 dei più grandi produttori del settore della pellicceria sono oggi certificati Furmark®. L'importante obiettivo è stato raggiunto in un solo anno dal momento del lancio del programma, avvenuto nel settembre 2021. Negozi, department store, shop on line stanno così ricevendo i capi, pronti per l'acquisto del consumatore finale, corredati da etichetta e da codice univoco di riconoscimento e tracciabilità.

Numeri destinati ad aumentare in maniera importante, dato il favore con cui è accolto il programma, al momento riservato alle pellicce naturali di visone, volpe, finnraccoon, zibellino, Swakara e pelli certificate di provenienza selvatica: presto però il programma sarà esteso a cincilla, montoni e nutrie.

Furmark introdurrà inoltre un nuovo aspetto al sistema dedicato alle rimesse a modello e alle riparazioni. Iff ha sviluppato una funzionalità del programma che consentirà ai produttori Furmark di rimettere a modello i capi con pelli certificate e il sistema terrà un archivio delle modifiche effettuate. In questo modo il consumatore potrà avere la certezza che la pelliccia che sta acquistando è tracciabile, così come tutti i processi di manutenzione del capo, che ne garantiscono la longevità e la bellezza.

Mark Oaten, Ceo di International Fur Federation(IFF) ha detto:" E' fantastico vedere quante aziende sono entrate nel Furmark nell'arco di un solo anno e come questo ci abbia permesso di offrire ai consumatori di tutto il mondo un'ampia selezione di pellicce naturali totalmente certificate. E questo è solo il primo anno. I nostri piani di crescita e di espansione ci danno fiducia nel futuro della pellicceria nella moda. Furmark, con il suo livello di trasparenza e di tracciabilità dell'intera filiera produttiva, ha certamente stabilito un precedente nel settore della moda".

Furmark permette ai consumatori di comperare e indossare pelliccia naturale con la garanzia che quei capi sono stati confezionati nel totale rispetto del benessere animale e dell'ambiente. Il sistema è stato sviluppato da International Fur Federation (IFF) su linee guida del Comitato Direttivo del progetto composto da: Baltic Control, Chainpoint, Nilorn, Filk, scienziati indipendenti, esperti in conservazione, sostenibilità e sostanze chimiche. I brand del lusso, come FENDI, hanno un ruolo primario alla guida del sistema e alle sue implementazioni.

Ogni capo Furmark® è associato a un codice alfanumerico univoco che dà al consumatore tutti i dettagli sulla sua tracciabilità (tipologia delle pelli utilizzate, loro origine, programma per il rispetto del benessere animale, produttore e luogo di produzione).

IFF è ottimista per il futuro. Mark Oaten ha affermato:" Tra le tante difficoltà e le incertezze di questo periodo, dalla pandemia, alle sanzioni verso la Russia, ai molteplici lockdown in Cina, anche la pellicceriaha avuto i suoi alti e bassi, come molti altri settori. Nonostante tutto però le persone che lavorano nel nostro comparto hanno dimostrato un'incredibile resilienza, sono rimaste unite, si sono poste in termini di comunità e questo non può che suscitare ottimismo e entusiasmo.

Una cosa è certa: la certificazione Furmark® ha cambiato le regole del gioco: qualsiasi dubbio potevano avere le persone sul comperare e indossare o meno un capo in pelliccia naturale, ha trovato una risposta nel sistema di certificazione Furmark® e nella sua trasparenza".

