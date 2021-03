Sempre più caldo, ma entro Pasqua si cambia

Una breve ma piuttosto corposa ondata di caldo fuori stagione caratterizzerà questi giorni. La presenza dell'anticiclone africano farà raggiungere temperature anomali per il periodo (sopra la media di circa 10°C). I valori che si raggiungeranno saranno tipici del mese di maggio e non certo di fine marzo o inizio di aprile. Il team de iLMeteo.it informa che fino a venerdì 2 aprile i valori termici massimi raggiungeranno picchi di 23-25°C su molte città del Centro-Nord, come Torino, Milano, Mantova, Padova, 26°C verranno raggiunti a Firenze e Bologna, mentre 27-28°C potrebbero scaldare a dismisura l'aria di Bolzano e delle vallate alto atesine. Valori più bassi invece al Sud dove a stento si salirà oltre i 20°C. Questa situazione anomala è destinata a finire proprio per il weekend di Pasqua quando una perturbazione atlantica raggiungerà il Centro-Nord causando non solo il ritorno delle piogge e dei temporali, ma anche un generale calo delle temperature che potrebbero perdere anche 8°C rispetto a questi giorni.

Oggi - Al nord: tempo soleggiato e mite. Al centro: sole prevalente, clima molto mite. Al sud: bel tempo.

Domani mercoledì 31 marzo - Al nord: qualche foschia sulle coste liguri, sole altrove. Al centro: possibili foschie mattutine sulle coste toscane, tanto sole altrove. Al sud: sole prevalente.

Giovedì 1° aprile.- Al nord: bel tempo. Al centro: ampio soleggiamento. Al sud: cielo sereno o poco nuvoloso.

Tempo in peggioramento dal weekend di Pasqua.